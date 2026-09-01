Сбер начал выдачу карт ЕКП «Псковская»

12:45, 01 сентября 2026, ПАИ

Сбер открыл приём заявлений на оформление единой карты жителя (ЕКП) «Псковская». Проект реализуется при содействии правительств Санкт-Петербурга и Псковской области. Он совмещает банковские услуги с доступом к региональным льготам и дисконтным программам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

ЕКП «Псковская» представляет собой дебетовую карту платёжной системы «Мир». Она даёт возможность получать заработную плату, совершать денежные переводы, оплачивать товары в стационарных и интернет-магазинах, а также снимать наличные в банкоматах. Ключевое преимущество – автоматическое начисление скидок у партнёров программы при безналичной оплате.

В Санкт-Петербурге к системе ЕКП подключено значительное количество торгово-сервисных предприятий. Держатели «Псковской» могут пользоваться привилегиями во время поездок в Северную столицу. В Псковской области на начальном этапе к проекту присоединился ряд организаций, список которых активно пополняется. В настоящее время доступны бонусы и скидки в сетях АЗС, аптеках, супермаркетах и медицинских учреждениях. В ближайшее время планируется внедрение льготного проезда на общественном транспорте региона.

Лицевую сторону карты украшает изображение Троицкого собора со стороны реки Великой – одного из главных символов Пскова. Таким образом, ЕКП «Псковская» выступает не только платёжным инструментом, но и своеобразной визитной карточкой жителя области.

Оформить карту могут граждане старше 14 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию в Псковской области. Для подачи заявки потребуются паспорт и СНИЛС; для клиентов младше 18 лет необходимо письменное согласие родителей. Заявление принимается в любом отделении Сбера, где специалисты проконсультируют по всем функциям продукта.

Актуальный перечень партнёров в Псковской области и Санкт-Петербурге опубликован на сайте ekp.pskov.ru.

Сбер в Псковской области продолжает внедрение цифровых решений, направленных на повышение доступности мер поддержки для жителей.

Напомним, идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект получил название «Единая карта псковича» (ЕКП) и должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.