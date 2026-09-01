Росгвардия набирает сотрудников в Псковской области
Набор сотрудников в подразделения вневедомственной охраны объявило Управление Росгвардии по Псковской области. Вакансии открыты в Новоржеве, Пушкинских Горах, Гдове, Порхове, Дно, Дедовичах, Острове, Великих Луках и Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Служба предусматривает социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск и компенсацию аренды жилья. Денежное довольствие в первый год службы составляет от 520 тысяч рублей. Также предусмотрена возможность бесплатного получения высшего образования.
Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 75-47-67.
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