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Общество

Первые «Титан-классы» откроют в Пскове

В новом учебном году в естественно-математическом лицее № 20 города Пскова откроются первые в регионе «Титан-классы». Участниками образовательного проекта ГК «Титан» станут учащиеся двух седьмых классов. Проект направлен на развитие инженерного мышления, раннюю профориентацию и формирование интереса школьников к техническим и естественно-научным специальностям, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

При поддержке ГК «Титан» отремонтированы и оборудованы учебные помещения, приобретены современная мебель и лабораторное оборудование. Новая база позволит школьникам не только изучать теорию, но и проводить эксперименты, создавать собственные механизмы и конструкции, получать первые навыки исследовательской и проектной деятельности.

«Титан-классы» предполагают комплексную профориентационную программу на весь учебный год. Для лицеистов запланированы встречи со специалистами завода «Титан-Полимер», экскурсии на производство и профильные площадки, участие в инженерных чемпионатах. Школьники также будут выполнять проектные работы, связанные с инженерными и естественно-научными направлениями. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию с родителями и помощи учащимся в выборе дальнейшей образовательной траектории.

При реализации проекта в Пскове ГК «Титан» использует опыт аналогичной образовательной инициативы, ранее реализованной компанией в Омске. Развитие «Титан-классов» является частью долгосрочной кадровой политики компании и позволяет выстраивать последовательную систему «школа – профессиональное образование – современное производство». Такой подход помогает сократить разрыв между школьной теорией и практикой и знакомит учащихся с реальными задачами современной промышленности.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Мы начинаем готовить будущих специалистов со школьной скамьи. «Титан-классы» помогут ребятам познакомиться с инженерными профессиями, увидеть современное производство изнутри и осознанно выбрать свой профессиональный путь. Для нас важно показать школьникам, что сегодня производство – это престижный и востребованный выбор, связанный с современными технологиями, высоким уровнем квалификации и реальными возможностями для профессионального и карьерного роста. Для предприятия этот проект – долгосрочная инвестиция в кадровый потенциал Псковской области», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

«Проект позволит вывести инженерное образование в лицее на новый практический уровень. Важно, чтобы школьники не только получали знания, но и учились применять их: экспериментировать, проектировать и находить собственные решения в исследовательской деятельности. Наша задача – создать среду, в которой лицеист становится не просто потребителем знаний, а создателем новых идей и технологий», – подчеркнула директор естественно-математического лицея № 20 Елена Вербовская.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410, erid: 2W5zFJNQBmT.

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