Суд ликвидировал две псковские общественные организации

16:38, 01 сентября 2026, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил иски Управления Министерства юстиции РФ по Псковской области о ликвидации двух общественных организаций. Решения приняты в отношении Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды» и Псковской городской федерации биатлона и лыжных гонок, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как указано в материалах дела, обе организации фактически прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц, не проводят мероприятий, направленных на достижение уставных целей. Суд также принял во внимание, что сведения о ликвидации не могут быть зарегистрированы и направлены управлением в Федеральную налоговую службу для внесения записи в ЕГРЮЛ в связи с отсутствием денежных средств и иного имущества, а также закрытием расчётных счетов в банке.

«Оценив представленные доказательства, а также учитывая, что сведения о ликвидации организаций не могут быть зарегистрированы и направлены управлением в Федеральную налоговую службу России для внесения записи в ЕГРЮЛ в связи с отсутствием денежных средств, иного имущества в организациях и закрытием их расчётных счетов в банке, суд пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований», – говорится в решении суда.