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Экономика

Сбер запустил сервисы для работы с цифровым рублём

Сбер запустил сервисы для работы с цифровым рублём в соответствии со стандартами Банка России. Новая форма национальной валюты дополняет наличные и безналичные деньги – клиент сам выбирает, каким способом ему удобнее пользоваться. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Открыть счёт цифрового рубля можно в СберБанк Онлайн через раздел «Оформить карту или счёт». На первом этапе сервис будет доступен на устройствах с Android с версией приложения не ниже 17.11, позднее появится и на iOS.

Цифровым рублём можно оплачивать товары и услуги в магазинах и на сайтах. Для приёма оплаты партнёру необходимо подключить счёт цифрового рубля и обновить интеграцию со Сбером. При этом привычные способы расчётов (банковские карты, переводы по номеру телефона, наличные) сохраняются.

Счёт цифрового рубля ведётся на платформе Банка России, Сбер обеспечивает доступ через своё приложение. Работа организована с соблюдением всех требований регулятора к защите информации и противодействию мошенничеству.

Юридические лица смогут открыть счёт в СберБизнесе, получать оплаты от физлиц, переводить средства между компаниями, оплачивать налоги и штрафы. С 1 сентября приём оплаты в цифровом рубле стал обязательным для торгово-сервисных предприятий с оборотом от 120 млн рублей за предшествующий календарный год. При этом обязанность распространяется только на те их торговые точки, оборот которых превышает 5 млн рублей в год. Остальные могут подключиться добровольно.

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он создан Банком России как дополнительное средство для платежей и переводов. Счёт цифрового рубля и обработка операций выполняются на платформе Банка России, а пользоваться сервисом можно через приложения банков, подключённых к платформе.

Напомним, что для граждан все платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Для бизнеса до конца 2026 года будет действовать льготный период – комиссии за платежи и переводы взиматься не будут. С 2027 года для индивидуальных предпринимателей и компаний начнут действовать тарифы Банка России. Они будут минимальными по сравнению с тарифами на аналогичные платёжные операции на рынке.

При возникновении вопросов по использованию цифрового рубля пользователям в первую очередь рекомендуют обращаться в свой банк. Если решить проблему не удастся, можно позвонить на круглосуточную горячую линию Банка России по цифровому рублю: 8-800-301-30-00 (бесплатно по России), 301 (бесплатно для абонентов сотовых операторов) или 8-499-300-33-01 – по тарифам оператора связи.

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