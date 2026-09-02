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Общество

Псковский ресторан «СтругановЪ» отметит пятилетие грандиозным вечером в русском стиле

Псковский ресторан «СтругановЪ», расположенный на Красноармейской набережной, 16 сентября проведёт масштабный юбилейный вечер, посвящённый пятилетию со дня открытия. Как сообщили ПАИ в администрации ресторана, гостей ждёт насыщенная программа, объединяющая русское гостеприимство, музыку, угощения и розыгрыши призов.

Фото предоставили в ресторане «СтругановЪ»

Сбор гостей начнётся в 18:30, торжественная программа стартует в 19:00. Вечер проведёт известный псковский ведущий Павел Смольников, который также является организатором крупных городских мероприятий и ивент-проектов. Для гостей выступит певица Джана – обладательница уникального вокала и звания «Лучший вокал – 2010», участница крупных мероприятий и конкурса продюсерского центра Григория Лепса. Музыкальное сопровождение продолжится дискотекой до 01:00.

Для посетителей юбилейного вечера подготовлена специальная приветственная зона с фирменной медовухой из самовара, а также уникальное праздничное меню. В программе – розыгрыши призов и сертификатов.

Фото предоставили в ресторане «СтругановЪ»

Ресторан «СтругановЪ» (vk.ru/st.rest) расположен на Красноармейской набережной, 16а. Начало праздника – 16 сентября в 19:00.

Телефон для бронирования – 8-900-990-09-90.

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