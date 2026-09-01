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ИИ меняет профессии: на ВЭФ обсудили трансформацию рынка труда и роль цифровых навыков

Россияне в возрасте 35–44 лет стали самой многочисленной возрастной группой на рынке труда, сместив с первой позиции группу 25–34 лет, заявила старший управляющий директор, директор управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова на сессии «Дао дальневосточника: путь от школы до профессионального успеха» Восточного экономического форума – 2026. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

По словам эксперта, развитие искусственного интеллекта меняет не только требования к специалистам, но и содержание многих профессий. Часть привычных операций технологии уже способны выполнять самостоятельно. На стыке поколений и технологий обучаемость становится одной из ведущих компетенций – непрерывное обучение превращается в жизненную необходимость.

Примером трансформации в рекрутинге Анна Овчинникова назвала процессы подбора персонала: ИИ уже помогает искать кандидатов, а в будущем возьмёт на себя ещё больше задач. Наряду с профессиональной экспертизой всё большую роль будут играть гибкие навыки, способность адаптироваться и умение работать с цифровыми инструментами.

Согласно данным центра макроэкономических исследований Сбера, у 44 % занятых уровень образования не соответствует требованиям рабочего места: у 19 % он выше, у 25 % – ниже. При этом профессиональные навыки соответствуют работе у 80 % занятых, избыточны у 18 % и недостаточны только у 2 %. Это говорит о значительном объёме накопленной квалификации, которую можно усиливать новыми цифровыми и ИИ-инструментами.

«Технология искусственного интеллекта намного глубже, чем кажется, и развивается она с очень высокой скоростью. Важно не только понимать, что такое ИИ, но и разбираться, как применять его в своей профессиональной деятельности. И здесь особенно важно быть другом технологии, её проводником и развивать свои цифровые навыки», – отметила Анна Овчинникова.

Отдельное внимание она уделила обучению взрослых и передаче новых навыков молодому поколению. В качестве примера – проект ГигаАкадемия (совместный проект СберУниверситета и «Школы 21» для преподавателей вузов и колледжей). За семь лет программы обучение прошли более десяти тысяч преподавателей, которые затем передают знания около одному миллиону студентов по всей стране.

Анна Овчинникова подчеркнула: по мере того как ИИ берёт на себя отдельные профессиональные операции, возрастает значение навыков, которые сложнее автоматизировать – способности учиться, адаптироваться, принимать решения и взаимодействовать с людьми.

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