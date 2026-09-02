Пушкинский заповедник закроется для посещения 7 и 14 сентября

10:05, 02 сентября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет закрыт для посещения 7 и 14 сентября. В указанные даты, приходящиеся на понедельник, вход на территорию музея не осуществляется. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В остальные дни музей будет работать по стандартному графику: ежедневно с 10:00 до 18:00. Кассы – с 09:30 до 17:30, при этом вход в музейные экспозиции будет осуществляться за 30 минут до завершения рабочего дня.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Михайловское» начинает поэтапный выход из графика, который вводили на время так называемого высокого сезона.