Цокольный этаж картинной галереи в Пскове закрыли для посетителей до 17 сентября

11:44, 02 сентября 2026, ПАИ

Цокольный этаж картинной галереи Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения до 17 сентября в связи с реэкспозицией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Посетителей просят учитывать это при планировании визита. Справки можно получить по телефону (8 8112) 33-16-03.

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет закрыт для посещения 7 и 14 сентября. В указанные даты, приходящиеся на понедельник, вход на территорию музея не осуществляется.