Какие скидки и преимущества получат владельцы единой карты псковича, рассказали в Сбере

14:17, 02 сентября 2026, ПАИ

Единая карта псковича (ЕКП) внешне напоминает обычную банковскую карту, однако отличается дизайном, стилизованным под Псковскую область, и дополнительными возможностями для владельцев. Об этом управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец рассказал в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

ЕКП выполнена в привычном формате пластиковой банковской карты. В оформлении ЕКП используется изображение Псковского кремля на рассвете. На оборотной стороне - фотография владельца, которая служит основным инструментом персональной идентификации, ФИО держателя, дата рождения и уникальный номер — идентификатор ЕКП. Такая карта предназначена для псковичей старше 14 лет.

По словам Владимира Компанийца, карта ЕКП «Псковская» объединит в себе функции обычной дебетовой карты, транспортного проездного билета, инструмента для автоматического зачисления региональных социальных выплат, а также дисконтной карты, предоставляющей скидки и бонусы от партнёров проекта.

ЕКП можно расплачиваться в магазинах и интернете, на неё тоже начисляются кэшбеки, она может выполнять функции зарплатной карты, то есть туда будут приходить привычные авансы и оклады.

ЕКП действует не только в Псковской области, но и в нескольких регионах Северо-Запада — в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ближайшее время к программе также планируют подключить Карелию и Новгородскую область.

Держатели ЕКП получат доступ к масштабной программе лояльности, объединяющей более 750 партнеров проекта «Единая карта петербуржца». Среди них — театры, музеи, медицинские и образовательные центры, крупные торговые сети, операторы сотовой связи и топливные компании.

«В Санкт-Петербурге больше 750 партнёров, которые предоставляют скидки, дисконты для держателей карт. В эту программу вливается и единая карта псковича, с которой, например, проезд в метро будет дешевле на 30 рублей. Если говорить о магазинах, то в Пскове есть магазины «Супер Лента», там можно делать покупки со скидкой при предъявлении карты псковича. Заправки «Сургутнефтегаза» тоже дают скидки владельцам ЕКП. В общем там довольно много таких вот «плюшек», которыми, уверен, псковичи будут пользоваться», — рассказал Владимир Компаниец.

Точно так и держатели единых карт петербуржца, а их более 2 млн человек, смогут воспользоваться преференциями, которые предложат псковские компании. В связи с этим Владимир Компаниец призвал псковский бизнес активно присоединяться к проекту и расширять аудиторию клиентов за счёт туристов из Санкт-Петербурга.

Информация об условиях выпуска и возможностях карты размещена на официальном региональном портале. Для обращений по вопросам оформления и использования карт ЕКП «Псковская» работает круглосуточная горячая линия Единого информационного центра Псковской области по короткому номеру 122.

Заявку на оформление ЕКП и ЕКПшки можно подать в любом отделении Сбербанка, где сотрудники подробно расскажут о всех функциях продукта. Для оформления ЕКП понадобятся паспорт и СНИЛС, а для ЕКПшки - свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка.