ЕКПшка «Псковская» объединит школьный пропуск и оплату питания

14:37, 02 сентября 2026, ПАИ

Для детей от 6 до 13 лет включительно предусмотрена специальная версия единой карты псковича — ЕКПшка «Псковская». О её возможностях рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Помимо функционала банковской карты, она будет персональным электронным пропуском в школу (система СКУД) и безопасным средством безналичной оплаты школьного питания (система управления питанием - СУП) с отправкой уведомлений родителям.

«Родители смогут, таким образом, регулировать детские траты. То есть деньги будут лежать на счёте карты, но ребёнок не сможет потратить их на чипсы и газировку в ближайшем магазине, а сможет расплатиться только в школьной столовой. Такие же ограничения можно будет выставлять на меню и в столовой, например, ограничить покупку сладких булочек и разрешить только горячее. Через некоторое время можно ознакомиться с тем, сколько и на что потратил ребёнок. Отчёты будут приходить в школьный электронный дневник», - уточнил Владимир Компаниец.

Для ЕКПшки тоже разработан узнаваемый фирменный дизайн: она украшена символом региона — Барсиком, гуляющим по берегу реки Псковы.

Подробная информация об условиях выпуска и возможностях карты размещена на официальном региональном портале. Для обращений по вопросам оформления и использования карт ЕКП «Псковская» работает круглосуточная горячая линия Единого информационного центра Псковской области по короткому номеру 122.

Заявку на оформление ЕКП и ЕКПшки можно подать в любом отделении Сбербанка, где сотрудники подробно расскажут о всех функциях продукта. Для оформления ЕКП понадобятся паспорт и СНИЛС, а для ЕКПшки - свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка.