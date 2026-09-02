Как получить карту ЕКП «Псковская», рассказал Владимир Компаниец

15:37, 02 сентября 2026, ПАИ

Единую карту псковича (ЕКП) уже сейчас можно оформить в отделениях Сбера по всей Псковской области, сообщил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Для получения ЕКП необходимо обратиться в один из офисов Сбера, заполнить заявление и предоставить необходимые документы: паспорт гражданина России и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Эквивалентом паспорта также может стать военный билет или удостоверение личности военнослужащего РФ.

На месте заявителя сфотографируют. Именно этот снимок затем разместится на обороте ЕКП.

Срок выпуска и выдачи ЕКП займёт не более 14 календарных дней с даты приёма заявления от гражданина. «Но мы ставим себе задачу сократить этот срок. К примеру, у коллег в Петербурге за время существования проекта «Единая карта петербуржца» срок выпуска сократился до 6–8 дней. К этому мы и будем стремиться», – отметил Владимир Компаниец.

После верификации данных заявителя и выпуска ЕКП банк пришлёт уведомление о готовности на указанный при подаче заявления номер телефона. Выпуск и обслуживание единой карты псковича обойдутся в ноль рублей без каких-либо условий.

В случае потери ЕКП её, как и обычную дебетовую карту, нужно заблокировать в приложении банка и подать заявление на перевыпуск.

Подробная информация об условиях выпуска и возможностях карты размещена на официальном региональном портале. Для обращений по вопросам оформления и использования карт ЕКП «Псковская» работает круглосуточная горячая линия единого информационного центра Псковской области по короткому номеру 122.