Специалисты МЧС перечислили главные правила использования газа

13:23, 02 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов. Бытовой газ давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, но чтобы он оставался безопасным, важно следовать рекомендациям, сообщили в ведомстве.

Специалисты советуют приобретать газовое оборудование только в специализированных организациях, ежегодно организовывать его проверку, следить за исправностью вентиляционных каналов и содержать газовую плиту в чистоте.

При использовании газа в быту запрещается:

эксплуатировать неисправные устройства или приборы с признаками утечки газа;

оставлять газовые приборы включёнными без присмотра (за исключением оборудования, которое может или должно работать круглосуточно по инструкции);

использовать газовую плиту для обогрева помещения;

допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не знакомых с правилами использования;

самостоятельно переустанавливать или ремонтировать газовое оборудование;

располагать рядом с работающей плитой легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

При неисправности газового оборудования или появлении запаха газа необходимо незамедлительно обратиться в газовую службу по телефону 104.