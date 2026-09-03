Бархатный сезон премьер: Wink представляет главные новинки сентября

14:39, 03 сентября 2026, ПАИ

Первый месяц осени традиционно считается началом новых учебного, делового и телевизионного сезонов, а поэтому на сентябрь онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил только самые яркие премьеры. Любители фантастики, детективов, драм – никто не останется без внимания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».



Фото: предоставили ПАИ в ПАО «Ростелеком»



Фото: предоставили ПАИ в ПАО «Ростелеком»



Фото: предоставили ПАИ в ПАО «Ростелеком»



Фото: предоставили ПАИ в ПАО «Ростелеком»







Самый ожидаемый фантастический сериал года – «Трудно быть богом» (18+) по культовому произведению братьев Стругацких – начнёт выходить уже 3 сентября. Зрители не только будут сопереживать героям, но и смогут погрузиться в созданный совместно с учёными мир далёкой планеты Кеплер-4077. Атмосфера загадочного средневековья, суперзвёздный актёрский состав, уникальные локации съёмок, включая Иран, потрясающие костюмы и грим, придуманный специально для проекта арканарский язык – это только часть деталей проекта, поражающего своим масштабом и сложностью.

В день начала учебного года к юным зрителям Wink вернулась «Любопытная Варвара» (6+) уже с третьим сезоном. Новые приключения школьницы-детектива на этот раз происходят в детском лагере, съёмки которого проходили в Калининградской области. К главным ролям вернулись юные актёры Полина Айнутдинова, Сергей Фёдоров и Вероника Журавлёва, а также опытные Виктор Бычков и Людмила Артемьева. Варвара и Вася как всегда оказываются в центре увлекательных и таинственных приключений. В первый же день в лагере юные детективы сталкиваются с привидением и отправляются на поиски пиратских сокровищ. Каждый вторник зрителям будет доступно по два новых эпизода комедийного детектива.

Продлит летний вайб продолжение комедийного фильма «На деревню дедушке – 2» (6+) о приключениях дедушки и юного айтишника, он будет доступен на Wink с 10 сентября. В картине снимались Юрий Стоянов, Александр Ильин, Фёдор Добронравов, Татьяна Орлова, Ингрид Олеринская и Ярослав Головнев. Режиссёры-постановщики Владимир Котт и Максим Колиганов. Владик, маленький компьютерный гений, возвращается на летние каникулы в деревню к дедушке Юре. В предыдущей части они лучше узнали друг друга и выстроили особые отношения. Однако в этот раз на горизонте появляется Виктор – интеллигентный дедуля по линии отца, который раньше работал дипломатом и умеет находить подход к людям. У Виктора свои планы на внука, и он не собирается уступать внимание мальчика сопернику. Так между двумя дедами завязывается нешуточное соревнование за любовь Владика.

Английский взгляд на детские проблемы и судьбоносный переезд в новую непривычную среду представляет семейный приключенческий фильм «Вверх по волшебному дереву» (6+), который также уже можно посмотреть на Wink. Талантливая инженер Полли, не согласная с намерениями компании-производителя умных холодильников, увольняется и вместе с мужем Тимом и тремя детьми переезжает на ферму. На новом месте нет интернета и электричества, так что Бет и Джо быстро начинают изнывать от скуки, но младшая Фран встречает самых настоящих фей. Последовав за ними в лес, девочка находит удивительное дерево, скрывающие целый новый мир. Фран рассказывает о находке брату и сестре, и все трое пускаются в магическое путешествие.

Старшекласников и их родителей, но не только, наверняка заинтересует сериал «Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И» (12+), который выходит в модном вертикальном формате. Микродраму удобно смотреть на смартфоне, например по дороге в школу. Всего в проекте 30 серий, но длятся они всего по две минуты. Действие сериала разворачивается в одной из столичных школ и затрагивает все аспекты жизни ребят в выпускном классе. Нейровирус грозит раскрыть секреты выпускников прямо перед ЕГЭ и поступлением в вузы. Все считают главной виновницей новенькую Соню, поскольку вирус появился в момент её перехода в школу. Соня вместе с несколькими одноклассниками пытается вычислить создателя вируса, не подозревая, что правда скрывается гораздо ближе, чем кажется. Фильм – важный социальный проект, помогающий привлечь в киноиндустрию молодые таланты. Ассистентами съёмочной группы и актёрами массовых сцен стали победители творческого конкурса среди учеников московских школ. Наставником проекта выступил режиссёр Антон Маслов. Главные роли исполнили Маруся Стасевич, Владислава Хмелина, Степан Алаев, Иван Ткач и другие. Режиссёр-постановщик – Яков Подкустов.

Зрители постарше с интересом следят за историями героев сериалов «Пятого канала», которые близки каждому. В детективном проекте «Далеко до Москвы» (18+) зрителей ждут провинциальные тайны, семейно-детективный тандем и немного любви. Главные роли играют Инга Оболдина и Дмитрий Ермак. После развода с женой майор Правдин живёт с матерью Зинаидой Семёновной, мудрой женщиной с развитой дедукцией. Активная пенсионерка мечтает найти для сына новую возлюбленную и не желает сидеть без дела. По просьбе соседей она ведёт частные расследования, попутно снабжая Правдина ценной информацией. Таланты матери помогают его «убойному отделу» повышать раскрываемость.

А в сериале «Хороший парень» (16+) геолог Яша Тепляков (Яков Шамшин) возвращается домой в провинциальный город Кулаково. Он работает в автомастерской, но прославился среди местных как человек, который может помочь в расследованиях. Теперь к нему притягивает людей, которым нужна помощь. Похищение бриллиантов и реликвий, чёрные риелторы, ложные обвинения, брачные аферисты – Яше предстоит множество испытаний.

4 сентября на Wink появится восьмисерийная мелодрама «Марик» (18+), которую снял известный актёр Егор Бероев. Врач Марк Аксёнов (Василий Копейкин) возвращается с фронта и узнает, что его жизнь сильно переменилась: жена, считая его погибшим, вышла замуж за лучшего друга. Марик устраивается в скорую помощь в родном городе. Спасая чужие жизни, он исцеляет свою собственную и находит в себе силы открыть сердце для новой любви. Также в сериале снимались Владимир Стержаков, Дмитрий Бероев, Анна Панкратова, Татьяна Рассказова, Александр Обласов и другие.

Коллекцию документальных проектов на Wink пополнил сериал «Москва и москвичи» (18+) по книге Владимира Гиляровского. Это хроника города глазами репортёра, проникающего в самые закрытые и опасные уголки столицы, собирающего характерные портреты современников и выдающихся горожан. Каждая из серий – отдельный эпизод в жанре городского репортажа, посвящённый району города или конкретной улице, но общая линия для всех сюжетов – контрасты большого города. 32 серии охватывают весь период жизни Гиляровского в Москве – более полувека – и всю эволюцию городской жизни за этот период. Подземные зловонные коллекторы Неглинки, долговая тюрьма у самых стен Кремля, криминальный район Хитровка, напоминающий типичную фавелу, соседствуют с гастрономическими шедеврами купеческих ресторанов на Большой Дмитровке и бурлящей творческой жизнью города. Сериал соединяет документальную точность с напряжённой драматургией и создаёт живой портрет Москвы второй половины XIX – начала XX веков.

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