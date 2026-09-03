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Общество

Почему сезонные инфекции стали круглогодичными, объяснил гастроэнтеролог

Норовирус и ротавирус теперь встречаются не только летом, но и осенью и зимой из-за изменения климата. Об этом заявил терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артём Мацола.

В беседе с РИАМО эксперт подчеркнул важность профилактики и своевременного лечения респираторных заболеваний, таких как грипп, даже если экзотические вирусы не представляют угрозы.

Кишечные инфекции, такие как норовирус и ротавирус, раньше чаще встречались летом, но теперь их можно обнаружить в любое время года, отметил Артём Мацола. По его словам, общее потепление климата привело к тому, что сезонные колебания кишечных инфекций исчезли. Раньше они были связаны с летними поездками на юг и употреблением немытых фруктов, а теперь стали постоянным явлением.

Врач также отметил, что осень традиционно ассоциируется с респираторными вирусами, зима – с гриппом, а кишечные инфекции теперь сопровождают нас круглый год.

Ранее сообщалось, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области ниже среднемноголетнего уровня: за неделю зарегистрировано 23 случая.

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