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Происшествия

Семь лет колонии получила островичка за смертельное ранение соседа

Островский городской суд вынес приговор 56-летней жительнице Островского района, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Государственное обвинение по делу поддержала Островская межрайонная прокуратура, сообщили ПАИ в ведомстве.

Как установил суд, трагедия произошла 15 декабря 2025 года в деревне Демешкино. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в кухне своего дома, где между ней и пришедшим в гости соседом произошел конфликт на бытовой почве.

Во время ссоры женщина взяла нож и нанесла мужчине удар в область правой ягодицы. Колото-резаная рана привела к повреждению внутренней подвздошной вены. Мужчина потерял большое количество крови и скончался на месте происшествия.

Действия подсудимой суд квалифицировал по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

С учетом позиции государственного обвинителя женщине назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу дочери погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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