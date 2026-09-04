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Экономика

ВТБ нарастил кредитование среднего и малого бизнеса на 70%

ВТБ увеличил выдачу кредитов среднему и малому бизнесу в первом полугодии 2026 года на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предоставив компаниям и предпринимателям 1,45 трлн рублей. При этом доля инвестиционных кредитов сохранилась на уровне 33 % от общего объёма выдач. Об этом сообщил на ВЭФ-2026 член правления ВТБ Руслан Еременко.

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам первого полугодия вырос на 7 % и превысил 4 трлн рублей. В отраслевой структуре кредитного портфеля СМБ лидируют строительство, торговля, промышленность, АПК и услуги. При этом наибольший рост доли с начала года показали ЖКХ, образование, страхование, IT и логистика.

ВТБ поэтапно улучшал условия для клиентов среднего и малого бизнеса: за год (июль 2025 года – июль 2026 года) банк оптимизировал тарифную политику, что привело к снижению средней стоимости обслуживания, в том числе в этом году на 1,5 5.

«Доступность заёмного финансирования напрямую влияет на инвестиционную активность предпринимателей, и по мере смягчения денежно-кредитной политики этот эффект будет становиться всё более выраженным. Задача ВТБ – предлагать предпринимателям доступные и удобные инструменты финансирования, включая программы государственной поддержки, чтобы они могли реализовывать свои проекты даже в условиях структурной перестройки экономики», – отметил Руслан Еременко.

Топ-менеджер добавил, что банк рассматривает Дальний Восток как один из приоритетных регионов для развития бизнеса. За первое полугодие кредитный портфель клиентов СМБ здесь вырос на 13,7 %, достигнув 263 млрд рублей, что почти вдвое выше темпов роста в целом кредитного портфеля банка в сегменте среднего и малого бизнеса за тот же период. Лидирующие отрасли в кредитном портфеле региона – сельское хозяйство, строительство и торговля. Выдачи кредитов в регионе выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 123 млрд рублей. Из них на инвестиционные кредиты приходится 34,5 млрд рублей.

Более подробную информацию о действующих тарифах и полных условиях уточняйте по телефону 8-800-200-77-99, на www.vtb.ru или в офисах банка для юридических лиц.

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