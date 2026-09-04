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Экономика

ВТБ: Оборот эквайринга малого и среднего бизнеса вырос в 1,5 раза за полугодие

За первое полугодие 2026 года ВТБ нарастил оборот эквайринга в сегменте среднего и малого бизнеса на 56 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало результатом комплексной работы по расширению продуктовой линейки и улучшению тарифов на обслуживание. Такие данные озвучила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова в рамках ВЭФ-2026.

Оборот клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по торговому эквайрингу вырос на 51 %. Количество операций с использованием POS-терминалов увеличилось более чем на четверть. Самый динамичный рост среди продуктов торгового эквайринга показало комплексное решение – фирменная «ВТБ-Касса» – онлайн-касса 3 в 1 со встроенным фискальным накопителем, сканером штрихкодов и принтером чеков. Обороты по «ВТБ-Кассе» выросли в четыре раза, количество операций – в пять раз.

Оборот по интернет-эквайрингу увеличился в пять раз, аналогичная динамика и по количеству онлайн-платежей – рост в 4,6 раза.

Основная доля – порядка 95 % офлайн- и онлайн-операций по-прежнему приходится на оплату картами, при этом частота оплаты по СБП выросла вдвое по сравнению с первым полугодием 2025-го.

Лидерами по оборотам эквайринга в первом полугодии 2026 года стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Краснодарский край. Больше всего транзакций пришлось на продукты питания, кафе и рестораны, а также пассажирские и грузовые перевозки.

«Такой активный рост по всем основным показателям мы связываем с целым набором факторов. Первый – развитие продуктовой и сервисной составляющей эквайринга ВТБ. В рамках этого направления мы предоставили клиентам целый набор технологических новинок, в том числе приём оплаты «Волной» и по биометрии, приём оплаты цифровыми рублями, инновационный терминал с возможностью настройки под разные сферы бизнеса и другие решения. Второй важный фактор – постоянное улучшение тарифной политики и развитие акционных механизмов для клиентов СМБ. Например, за прошлый год специальные условия РКО, в том числе для сферы торговли, и сезонная отмена комиссий за эквайринг помогли нашим клиентам сэкономить более 500 миллионов рублей. И в этом году мы снова отменили комиссии за приём платежей на всё лето, чтобы клиенты могли направить сэкономленные средства на развитие бизнеса», – отметила Юлия Копытова.

Подробные условия продуктов и тарифов уточняйте на сайте www.vtb.ru.

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