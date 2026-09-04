T2 начал принимать абонентскую плату цифровым рублём

17:52, 04 сентября 2026, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 в соответствии с новым законодательством интегрирует третью форму национальной валюты – цифровой рубль. С 1 сентября у клиентов T2 появится возможность вносить абонентскую плату новым способом. Ранее оператор участвовал в тестировании цифрового рубля в партнёрстве с российским банком – сейчас это помогло своевременно запустить решение на всех абонентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

T2 подготовила IT-инфраструктуру для поэтапного внедрения цифрового рубля в оплату сервисов оператора. Первым шагом оператор запустил возможность вносить абонентскую плату новой формой валюты, далее T2 масштабирует решение и на другие финансовые сервисы компании.

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. В 2024-2025 годах T2 участвовал в пилотировании цифрового рубля в сотрудничестве с «Газпромбанком». Тогда к проекту подключились более девяти тысяч физических лиц, которые тестировали пополнение баланса номера мобильного телефона новым способом.

Оплата тарифа цифровым рублём будет проводиться без процентов и комиссий, а транзакции проходят мгновенно и безопасно. Протестировать возможность можно на сайте T2.

«Мы заблаговременно готовились к внедрению цифрового рубля и ещё два года назад приняли участие в тестировании. Сейчас наша инфраструктура полностью готова к новой форме валюты. Оплата происходит абсолютно безопасно и без задержек. T2 будет следить за развитием и распространением цифровой валюты и предлагать клиентам передовой инструмент и в других каналах оплаты», – отметила директор по развитию финансовых и инновационных сервисов T2 Елизавета Гусева.

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