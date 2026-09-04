Двое печерян получили предложения о работе на мини-ярмарке вакансий

18:43, 04 сентября 2026, ПАИ

Мини-ярмарка вакантных рабочих мест для безработных граждан прошла в кадровом центре «Работа России» по Печорскому району сегодня, 4 сентября. Участие в мероприятии приняло ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», сообщили ПАИ организаторы.

В связи с открытием второй производственной линии компания активно набирает сотрудников на позиции лаборантов, дробильщиков, упаковщиков.

Заработная плата на предлагаемых позициях составляет от 60 тысяч рублей. Представители организации рассказали присутствующим о вакансиях, условиях труда и требованиях к квалификации, а также разъяснили социальную политику предприятия. Например, позиция лаборанта предусматривает обучение на территории работодателя, а так как все предлагаемые вакансии находятся на производстве в Пскове, работодатель обеспечивает доставку на завод и обратно.

В ярмарке приняло участие 11 безработных граждан. Двое из них прошли предварительное собеседование и получили предложения о работе. С ними договорились созвониться позже для уточнения деталей трудоустройства. Каждый из участников получил печатные информационные материалы о компании.

Мини-ярмарка вакансий проведена в рамках национального проекта «Кадры». Нацпроект направлен на качественную подготовку специалистов в соответствии с потребностями работодателей и на содействие занятости граждан.

Ранее сообщалось, что областная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Пскове 3 октября.