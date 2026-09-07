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Общество

Вводные лекции для волонтёров проведёт «ЛизаАлерт» в Пскове

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проводит вводные лекции для всех, кто хочет помогать в поисках пропавших людей. Мероприятия пройдут в Пскове и онлайн для жителей всей Псковской области, сообщили ПАИ в отряде.

Иллюстрация: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Очная лекция состоится 8 сентября в 19:00 в клубе виртуальной реальности на улице Юбилейной, 40. Онлайн-лекция для жителей региона запланирована на 15 сентября в то же время – 19:00 – на платформе «Яндекс Телемост».

На встречах расскажут об устройстве отряда и его принципах, методиках поиска в городе и лесу, о том, где смотреть заявки и как присоединиться к поискам. Отдельно объяснят, что нужно для первого выезда: специальное снаряжение не требуется. К участию приглашаются все желающие старше 18 лет, независимо от пола, профессии и наличия опыта.

Регистрация на любую из лекций доступна в группе поискового отряда. Организаторы просят зарегистрироваться заранее, чтобы рассчитать количество участников и подготовить необходимые материалы и оборудование. Участие во всех мероприятиях отряда бесплатное.

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