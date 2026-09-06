Биолог предупредил о втором пике активности слепней

16:00, 06 сентября 2026, ПАИ

Второй пик активности слепней продлится вплоть до середины сентября. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов, отметив, что осенью насекомые становятся более агрессивными и назойливыми по сравнению с летним периодом.

Причиной такого поведения, по словам эксперта, служит сокращение светового дня и приближение холодов, которые заставляют слепней активнее добывать кровь для будущего потомства. Осенние слепни менее многочисленны, чем летние, но при этом значительно более назойливые.

Сафонов добавил, что насекомые стремятся успеть отложить яйца до наступления холодов, поэтому чаще нападают на людей и животных в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную и тёплую погоду.