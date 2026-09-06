Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Биолог предупредил о втором пике активности слепней

Второй пик активности слепней продлится вплоть до середины сентября. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов, отметив, что осенью насекомые становятся более агрессивными и назойливыми по сравнению с летним периодом.

Причиной такого поведения, по словам эксперта, служит сокращение светового дня и приближение холодов, которые заставляют слепней активнее добывать кровь для будущего потомства. Осенние слепни менее многочисленны, чем летние, но при этом значительно более назойливые.

Сафонов добавил, что насекомые стремятся успеть отложить яйца до наступления холодов, поэтому чаще нападают на людей и животных в утренние и вечерние часы, а также в пасмурную и тёплую погоду.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






06 сентября 2026

Картинная галерея в Печорах закрылась на смену экспозиции
06 сентября 2026

Работы по замене теплотрассы продолжаются в Гдовском районе
06 сентября 2026

Водителям напомнили о перечне обязательных документов и о штрафах за их отсутствие
06 сентября 2026

Стартовало голосование за обеспечение малых населённых пунктов Псковской области связью
06 сентября 2026

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли вернуть товар без чека
06 сентября 2026

Официальное сообщество ЕКП «Псковская» запустили в соцсети «ВКонтакте»
06 сентября 2026

Фотофакт: остов разбираемого рынка «Магеллан»
06 сентября 2026

Псковская команда стала лучшей в СЗФО в финале «Зарницы 2.0» в Волгограде

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...