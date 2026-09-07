Парфюм и водку пытались похитить из магазинов в Псковской области

11:19, 07 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки пресекли две кражи из магазинов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Первый инцидент произошёл 6 сентября около 14:00 в Великих Луках на улице Ставского – из торгового зала похитили мужской парфюм. Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника на месте.

Второй случай зафиксирован в Пскове примерно в 21:00 на улице Труда. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации, после поступления вызова дежурному на место выдвинулся наряд Росгвардии. Был задержан местный житель, подозреваемый в хищении водки.

В настоящее время по обоим фактам проводятся проверки.