Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в поездки по святыням Псковской области

14:04, 07 сентября 2026, ПАИ

В сентябре паломническая служба Псковской епархии «Вольный странник» приглашает верующих совершить паломничество к святыням Псковщины по маршруту Пушкинские горы – Талабские острова – Псков – Выбуты – Печоры – Изборск – Камно. Об этом ПАИ сообщили в епархии.

Четырёхдневные туры будут проходить с 14 по 17 и с 24 по 27 сентября.

Записаться в поездку можно по контактным номерам паломнической службы: 8-921-703-03-33, 8-921-000-70-33, либо через электронную почту: troiza-pskov@mail.ru.