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Общество

Аналитики: Доверие к письмам «госорганов» – главная уязвимость в фишинге

Аналитики «Мегафона» и «Лаборатории Касперского» проанализировали статистику тренировочных фишинговых рассылок за последние несколько лет*. Ранее сотрудники реагировали на сообщения о корпоративных мероприятиях и премиях, а сейчас наибольшее доверие вызывают имитации писем госорганов. При этом статистика прочтения и показатель компрометации данных демонстрируют небольшой рост, а число тех, кто переходит по вредоносным ссылкам, наоборот, сокращается. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Фото предоставили в пресс-службе «Мегафона»

По данным оператора, в этом году сотрудники компаний стали чаще открывать фишинговые письма: 43 % против 40 % годом ранее. При этом количество переходов по ссылкам после прочтения сократилось до 22 % против 40 % и 35 % в 2025 и 2024 годах соответственно. Однако показатель компрометации данных вырос до 11,3 % – когда пользователь не только перешёл по ссылке, но и ввёл свои учётные данные. Два прошлых года показатель составлял 10 %. Доля сотрудников, открывающих вложения, снизилась с 8,3 % в 2024 году и 9 % в 2025-м до 7 % в текущем, что говорит о повышении осторожности при работе с файлами.

В 2024 году самым эффективным был шаблон о «введении дресс-кода» (77 % переходов) и «фото с корпоратива» (32 %), в 2025-м лидировали темы «расчёта премий» (66,5 %) и «пароля к аккаунту», а сейчас в число наиболее доверяемых вошли темы, связанные с государственными сервисами. Наибольший отклик вызывают рассылки, имитирующие письма от ФНС и «Госуслуг». Это свидетельствует о том, что люди склонны доверять авторитету государственных институтов и привычным корпоративным инструментам.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2026 году сотрудники также активно реагируют на тренировочные письма, связанные с рабочими процессами, информационной и пожарной безопасностью. Почти половина получателей (48 %) перешла по ссылке в сообщении с темой «Необходимо согласование запроса». Ещё 38 % – по ссылке в письме с уведомлением о нарушении политики использования интернет-ресурсов, а 34 % – в сообщении с новым планом эвакуации из здания. Эти данные показывают, что в фишинговых атаках злоумышленники могут использовать привычные рабочие процессы, срочность и чувство ответственности сотрудников.

«Регулярное обучение помогает персоналу отличать настоящие письма от подделок, а бизнесу снижать риски. Среди прошедших курс только 1,5 % переходят по ссылке, а уровень компрометации данных падает до 0,3 %. Наиболее востребованы темы информационной безопасности, борьбы с фишингом, защиты персональных данных и безопасности паролей», – отметил директор по стратегическому маркетингу корпоративного и государственного сегментов «Мегафона» Александр Яресько.

«Анализ показывает, что получатели реагируют на письма, которые выглядят как важные рабочие сообщения, чем могут пользоваться и злоумышленники в реальных атаках. Поэтому важно напоминать сотрудникам: даже внешне убедительное письмо с пометкой «обязательно к ознакомлению» не повод автоматически доверять его содержанию, переходить по ссылкам или открывать вложения. Для эффективной защиты от фишинга необходимо сочетать технические средства с развитием киберграмотности персонала. Обучение должно быть регулярным, основываться на актуальных примерах и учитывать профиль рисков конкретного сотрудника», – прокомментировала эксперт направления Kaspersky Security Awareness Светлана Калашникова.

* Результаты исследования получены на основе статистики платформ «Мегафон» Security Awareness и Kaspersky Automated Security Awareness Platform за 2024–2025 годы и январь–август 2026 года.

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