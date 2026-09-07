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Общество

Великолукский суд взыскал с владельца проданной карты более 970 тысяч рублей

Великолукский городской суд взыскал с жителя Алтайского края более 971 тысячи рублей в пользу жительницы Великих Лук, ставшей жертвой телефонного мошенничества. Женщина перевела 900 тысяч рублей на банковскую карту ответчика, который ранее передал ее третьему лицу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Как установил суд, потерпевшей позвонил в мессенджере Telegram человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что паспортные данные женщины якобы были похищены и злоумышленники могут оформить на ее имя кредиты. Для «защиты» денежных средств ей предложили снять накопления и перевести их на так называемые безопасные счета.

Действуя по указаниям лжесотрудников ФСБ и Центрального банка и находясь под их психологическим воздействием, женщина обналичила 1,37 млн рублей. Часть этой суммы — 900 тысяч рублей — она перевела на банковскую карту, оформленную на имя ответчика.

По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело, в котором женщина признана потерпевшей. Одновременно она обратилась в суд с требованием взыскать с владельца карты полученные им денежные средства как неосновательное обогащение, а также проценты за пользование ими.

В ходе рассмотрения гражданского дела выяснилось, что мужчина продал оформленную на свое имя банковскую карту третьему лицу. Суд указал, что, передав карту другому человеку, ее владелец нарушил установленный порядок использования электронных средств платежа и самостоятельно несет обязательства, связанные с ее использованием третьими лицами.

В результате суд взыскал с ответчика 900 тысяч рублей неосновательного обогащения, 66 088,36 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами и 5 тыс. рублей расходов на оплату услуг адвоката. Общая сумма взыскания составила 971 088,36 рубля.

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