Псковичей приглашают на бесплатное обучение по военно-учётным специальностям в ДОСААФ

15:05, 07 сентября 2026, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района объявил набор граждан призывного возраста на бесплатное обучение по военно-учётным специальностям в ДОСААФ России, сообщили ПАИ в военном комиссариате.

Предлагаются две специальности: водитель категории C и водитель категории E. Иногородним компенсируют расходы на поднаём жилья, проезд и командировочные, также предусмотрено использование общежитий ДОСААФ.

Обратиться за подробностями можно в военный комиссариат по адресу: Псков, улица Новаторов, 3а, телефон: (8 8112) 53-89-51.