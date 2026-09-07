Псковичей приглашают на бесплатное обучение по военно-учётным специальностям в ДОСААФ
Военный комиссариат Пскова и Псковского района объявил набор граждан призывного возраста на бесплатное обучение по военно-учётным специальностям в ДОСААФ России, сообщили ПАИ в военном комиссариате.
Предлагаются две специальности: водитель категории C и водитель категории E. Иногородним компенсируют расходы на поднаём жилья, проезд и командировочные, также предусмотрено использование общежитий ДОСААФ.
Обратиться за подробностями можно в военный комиссариат по адресу: Псков, улица Новаторов, 3а, телефон: (8 8112) 53-89-51.
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