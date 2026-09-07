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В Изборске открылась выставка акварелей художников из Донецка

В Детском музейном центре Государственного музея-заповедника «Изборск» открылась выставка «Цветы и горизонты: акварельные истории». В экспозиции из собрания Донецкого республиканского художественного музея представлены работы трёх художниц из Донецка – членов Союза художников России Елены Григорьевой, Светланы Дорошенко и Ксении Шевченко. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Иллюстрацию предоставили в Изборском музее-заповеднике

Главными источниками вдохновения для авторов стали природа и красота родного Донбасса. В акварелях оживают живописные пейзажи, цветочные натюрморты с розами, орхидеями и магнолиями, а также камыши – привычные природные образы, которые художницы превращают в самостоятельные художественные истории.

Значительная часть работ выполнена в технике travailler dans l’eau – акварельной живописи по мокрому. Такой способ требует от художника точного чувства тона, но одновременно оставляет пространство для импровизации и неожиданных эффектов.

Особенно ярко эта техника проявляется в пейзажах Елены Григорьевой «Мост в мечту», «Набережная реки Кальмиус» и «Кряж». Природа Донетчины в них предстает наполненной тонкими цветовыми переходами, романтикой и ощущением некоторой загадочности.

Отдельный раздел выставки посвящен теме материнства и детства. Портреты детей, созданные художницами, обращаются к теме чистоты, любви и семейных ценностей.

Выставка стала совместным культурным проектом Изборска и Донецка. Несмотря на расстояние около двух тысяч километров, художников и музейщиков объединяют интерес к искусству, любовь к родной земле и природе.

Посетить экспозицию «Цветы и горизонты: акварельные истории» можно ежедневно с 10:00 до 18:00 в Детском музейном центре по адресу: Изборск, улица Печорская, 32, Дом купца Шведова.

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