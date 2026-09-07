Псковские росгвардейцы изъяли из оборота 18 единиц оружия и более 80 боеприпасов

19:58, 07 сентября 2026, ПАИ

С 31 августа по 6 сентября сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 51 проверку условий хранения оружия и патронов у граждан. В ходе мероприятий выявлено четыре административных правонарушения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Из оборота изъято 18 единиц оружия и свыше 80 боеприпасов.

В управлении Росгвардии напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Согласно его требованиям, оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе – это обеспечивает его сохранность.

Ранее сообщалось, что Росгвардия набирает сотрудников в Псковской области.