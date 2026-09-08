Псковичей приглашают на концерт к 135-летию Сергея Прокофьева

07:45, 08 сентября 2026, ПАИ

Концерт в рамках проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» состоится в Псковской областной филармонии 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Программа посвящена 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева и исторической картине Владимира Серова «Въезд Александра Невского в Псков».

В концерте примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Академический хор Санкт-Петербургской консерватории и солисты: Дмитрий Маслеев (пианист, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского), Михаил Усов (скрипач, лауреат 1-й премии IV Всероссийского музыкального конкурса, дипломант XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского), Екатерина Курбанова (меццо-сопрано, лауреат международных конкурсов).

В первом отделении прозвучат два инструментальных концерта Сергея Прокофьева – концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор и концерт для фортепиано с оркестром № 3 до мажор. Во втором – кантата «Александр Невский» в семи частях.