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Общество

Осуждённых военнослужащих могут обязать вернуть часть выплаты по контракту

Министерство обороны России предложило взыскивать с военнослужащих, осужденных за преступления без лишения свободы и не уволенных со службы, часть ранее полученной единовременной выплаты по контракту. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов, пишет ТАСС.

Согласно документу, если суд признает военнослужащего виновным в совершении преступления и назначит ему наказание, не связанное с лишением свободы, выплата подлежит возврату. Сумму предлагают рассчитывать пропорционально количеству полных месяцев, которые остаются до окончания контракта.

Таким образом, чем больше времени останется до завершения срока службы, тем большую часть выплаты военнослужащему придется вернуть.

В пояснительной записке к проекту говорится, что предлагаемая мера направлена на повышение мотивации военнослужащих соблюдать законодательство России во время прохождения службы.

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