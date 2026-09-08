Псковский театр драмы отправится на гастроли в Санкт-Петербург

10:00, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковский театр драмы отправится на гастроли в Санкт-Петербург, сообщили ПАИ в пресс-службе театра. В ноябре труппа покажет спектакли «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой и «Битва жизни» Андрея Гончарова на большой сцене Санкт-Петербургского академического театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

«Маленькие трагедии» – 9 ноября в 19:00. «Битва жизни» – 10 ноября в 19:00.

Псковичи смогут увидеть «Маленькие трагедии» 18 сентября и 15 октября, «Битву жизни» – 11 октября.

«Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой, ученицы Римаса Туминаса, – фантазия на темы разных произведений Александра Сергеевича Пушкина, в центре которой оказывается творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор. Премьера состоялась в 2024 году. Спектакль играли на гастролях в Москве и Великом Новгороде.

В интерпретации режиссера «Битвы жизни» Андрея Гончарова, известного по спектаклям в столице – в МХТ им. Чехова и Театре на Таганке, сюжет сентиментальной повести Диккенса претерпевает прискорбные изменения: человечество, отринувшее нравственные законы во имя гордыни, себялюбия и материального комфорта, уже не стремится к свету. Премьера состоялась в 2025 году. Спектакль играли на гастролях в Москве.