Жителя Локнянского района с миллионным долгом по алиментам объявили в розыск

11:46, 08 сентября 2026, ПАИ

42-летнего жителя Локнянского района разыскивают за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина обязан платить алименты на содержание трёх дочерей, однако уклоняется от исполнения решения суда. Задолженность составляет более 1,1 миллиона рублей.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении данного неплательщика алиментов, просят сообщить по телефону (8 8112) 69-90-99 (дежурная часть УФССП России по Псковской области).

Ранее сообщалось, что задолжавший своему сыну 2,5 млн рублей пскович отправится в исправительную колонию.