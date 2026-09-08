Жителя Локнянского района с миллионным долгом по алиментам объявили в розыск
42-летнего жителя Локнянского района разыскивают за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Мужчина обязан платить алименты на содержание трёх дочерей, однако уклоняется от исполнения решения суда. Задолженность составляет более 1,1 миллиона рублей.
Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении данного неплательщика алиментов, просят сообщить по телефону (8 8112) 69-90-99 (дежурная часть УФССП России по Псковской области).
Ранее сообщалось, что задолжавший своему сыну 2,5 млн рублей пскович отправится в исправительную колонию.
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