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Общество

«Титан-Полимер» провёл выездную ярмарку вакансий в Печорах

Выездную ярмарку вакансий в Печорах провели специалисты департамента по управлению персоналом завода «Титан-Полимер». Жителям муниципалитета представили актуальные предложения по трудоустройству на предприятии, рассказали об условиях работы, социальных гарантиях и возможностях профессионального развития, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Во время встречи специалисты подробно рассказали соискателям о востребованных профессиях и специальностях, требованиях к кандидатам, системе оплаты труда, корпоративных программах и преференциях для сотрудников. Консультацию получили 11 жителей района, предложение о трудоустройстве – два человека. В настоящее время 17 жителей Печорского района уже трудятся на заводе.

Отдельное внимание было уделено транспортной доступности предприятия. Для работников организована доставка корпоративным транспортом до завода и обратно по действующим маршрутам. Это позволяет рассматривать вакансии «Титан-Полимера» не только жителям Пскова, но и сотрудникам из других муниципалитетов региона.

Завод продолжает развивать действующие производственные мощности и реализовывать новые промышленные проекты, что формирует дополнительную потребность в квалифицированных специалистах различных направлений.

Проведение выездных ярмарок вакансий позволяет предприятию напрямую знакомить жителей районов Псковской области с возможностями трудоустройства, отвечать на вопросы потенциальных кандидатов и формировать кадровый резерв для дальнейшего развития производства.

«Завод «Титан-Полимер» предлагает сотрудникам достойные условия труда, стабильную работу и возможности для профессионального развития. Предприятие растёт, появляются новые производственные задачи и направления, а вместе с ними – перспективы карьерного роста. Для нас важно, чтобы специалисты могли не только применять уже имеющиеся знания и опыт, но и развивать свои компетенции непосредственно на производстве. Мы заинтересованы как в опытных профессионалах, так и в тех, кто готов осваивать новые специальности и связывать своё профессиональное будущее с современным промышленным предприятием», – отметила директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410. erid: 2W5zFJQ5wD3

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