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Общество

Псковский кадровый центр приглашает на интенсив по психологической самозащите

9 сентября в 15:00 в клубе «Женский интерес» при Псковском кадровом центре пройдёт встреча на тему «Как вести переговоры, выигрывать конфликты и защищаться от манипуляций», сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Спикер - гипнотерапевт, регрессолог, коуч Ирина Шмель. Специалист разберёт с участницами клуба как распознать манипуляцию в самом начале, как сохранять спокойствие в конфликте и не дать себя вывести из равновесия, какие фразы и техники помогут выиграть любые переговоры и как отстаивать свои границы мягко, но твёрдо.

Участников познакомят с техникой «Три «Н»» — Наблюдение, Настрой, Нет, позволяющая отказать человеку без чувства вины и разрушения отношений. Эксперт называет этот приём «бархатной перчаткой со стальным кулаком».

В финале встречи специалист даст участницам домашнее задание: за 24 часа трижды сказать «нет» незнакомым или близким людям, чтобы побороть синдром «удобного человека» и закрепить навык на практике.

«Ваш внутренний покой стоит дороже любого контракта. В переговорах побеждает не тот, кто умеет кричать, а тот, кто готов уйти. Истинная сила — в мягкой, но непробиваемой уверенности», — резюмирует Ирина Шмель.

Приглашаем всех желающих присоединиться к встрече и освоить эффективные техники психологической самозащиты. Вход свободный. Узнать подробности и записаться можно в Псковском кадровом центре по телефону 8 (8112) 29-22-79.

«Женские клубы» при кадровых центрах открылись после комплексной модернизации и действуют в рамках нацпроекта «Кадры». Участницами клубов становятся мамы с маленькими детьми, желающие возобновить карьеру, а также женщины, готовые реализовать свой предпринимательский потенциал или превратить хобби в стабильный заработок. Здесь можно найти единомышленников и поделиться опытом, который поможет кому-то обрести любимое дело и превратить его в доходный бизнес.

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