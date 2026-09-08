ФАС возбудила 51 дело из-за завышения цен на топливо

17:11, 08 сентября 2026, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение в связи с необоснованным завышением стоимости топлива. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ по итогам совещания, проведённого вице-премьером Александром Новаком.

В кабмине отметили, что ФАС доложила о принятых мерах антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов.

Как ранее сообщал замглавы ФАС Геннадий Магазинов, в 2026 году служба совместно с территориальными органами инициировала 50 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка. Хозяйствующим субъектам также направили около 80 предупреждений о признаках нарушения антимонопольного законодательства.