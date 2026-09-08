На полигоне «Завеличье» проводятся плановые занятия личного состава 76-й ДШД
Плановые учения проходят на полигоне «Завеличье» в Пскове. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в MAX.
«На полигоне «Завеличье» проводятся плановые занятия личного состава 76-й ДШД по огневой подготовке. Просим сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.
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