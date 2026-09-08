На полигоне «Завеличье» проводятся плановые занятия личного состава 76-й ДШД

20:49, 08 сентября 2026, ПАИ

Плановые учения проходят на полигоне «Завеличье» в Пскове. Об этом сообщается в официальном канале Псковской области в MAX.

«На полигоне «Завеличье» проводятся плановые занятия личного состава 76-й ДШД по огневой подготовке. Просим сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.