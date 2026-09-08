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Общество

Солистка театра «Зазеркалье» выступит на псковской сцене

Лауреат международного конкурса, меццо‑сопрано Екатерина Курбанова выступит в рамках концерта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», который пройдёт в Псковской областной филармонии 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Профессиональное становление Екатерины прошло в ведущих учебных заведениях страны: она обучалась в Новосибирской консерватории, СПбГАТИ, а затем окончила магистратуру в РГПУ имени Герцена. Важную роль в совершенствовании мастерства сыграли мастер‑классы звёзд мировой сцены, в том числе Татьяны Синявской, а также педагогов театров «Метрополитен‑опера» и «Моцартеум».

С 2010 года Екатерина Курбанова является солисткой театра «Зазеркалье», где исполняет яркие разноплановые партии – от Кармен и Любаши до Марты в «Иоланте» и Эмилии в «Отелло». Как отмечают театральные критики, каждая её роль – это глубокая история, рассказанная не только голосом, но и сердцем.

Концерт пройдёт 9 сентября в Псковской области, мероприятие платное.

Ранее сообщалось, что в рамках концерта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» мероприятия на сцене выступит известный пианист Дмитрий Маслеев.

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