Половина псковичей поддерживает строительство новых АЭС – опрос
Половина жителей Пскова выступает за строительство новых атомных электростанций и энергоблоков. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения.
Безопасной атомную энергетику считают 45% опрошенных. Еще 22% сомневаются в безопасности отрасли, а 33% не смогли дать однозначный ответ. При этом мужчины значительно чаще женщин оценивают атомную энергетику как безопасную: так считает 61% мужчин против 29% женщин.
Наиболее уверенно о безопасности отрасли высказываются инженерно-технические специалисты – среди них такую позицию разделяют 57% респондентов.
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