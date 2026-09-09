Половина псковичей поддерживает строительство новых АЭС – опрос

09:30, 09 сентября 2026, ПАИ

Половина жителей Пскова выступает за строительство новых атомных электростанций и энергоблоков. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Безопасной атомную энергетику считают 45% опрошенных. Еще 22% сомневаются в безопасности отрасли, а 33% не смогли дать однозначный ответ. При этом мужчины значительно чаще женщин оценивают атомную энергетику как безопасную: так считает 61% мужчин против 29% женщин.

Наиболее уверенно о безопасности отрасли высказываются инженерно-технические специалисты – среди них такую позицию разделяют 57% респондентов.