Псковская Росгвардия набирает сотрудников
Набор сотрудников в подразделения вневедомственной охраны объявило Управление Росгвардии по Псковской области. Вакансии открыты в Пскове, Великих Луках, Острове, Новоржеве, Пушкинских Горах, Гдове, Порхове, Дно и Дедовичах, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Служба предусматривает социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск и компенсацию аренды жилья. Денежное довольствие в первый год службы составляет от 520 тысяч рублей. Также предусмотрена возможность бесплатного получения высшего образования.
Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 75-47-67.
В Псковской области проходит голосование за сотовую связь в малых населённых пунктах
Воинский храм святого князя Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник
Жители Усвятского района попросили Александра Козловского решить вопросы с дорогами и интернетом