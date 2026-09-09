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Общество

Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»

СберПрайм и сеть ресторанов «Вкусно – и точка» начали масштабную коллаборацию для детей и родителей во всех предприятиях сети по всей России. С 8 сентября в наборах «Кидз Комбо» появилась суперкоманда из пяти героев, вдохновлённых образами СберКота и Куси, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Проект объединяет вселенную персонажей Сбера, коллекционные игрушки и интерактивную онлайн-игру. Приключение начинается в ресторане и продолжается дома – в семейных играх, кино и музыке.

СберКот, по данным соцсети «ВКонтакте», известен около 80 миллионам россиян. Стикеры с его участием стали самыми популярными среди некоммерческих – их использовали более четырёх миллиардов раз.

В новой коллекции представлены пять героев, у каждого из которых своя суперсила, отражающая возможности подписки СберПрайм: Капитан Прайм символизирует объединение сервисов, КотоДрайв – каршеринг Ситидрайв, БыстроКот – доставку Самокат, МультиКуся – видеосервис Okko, Леди Мелодия – музыкальный сервис Звук. В каждом наборе «Кидз Комбо» содержится одна игрушка-сюрприз.

QR-код на упаковке открывает доступ к интерактивной игре на сайте «Вкусно – и точка» с пятью уровнями, где ребёнок может пройти испытания за каждого персонажа.

Вместе с игрушкой в набор входит промокод на 60 дней подписки СберПрайм. За это время пользователи могут оценить все возможности сервиса: просмотр фильмов и мультфильмов в Okko, прослушивание музыки и аудиосказок в Звуке, а также специальные предложения в сервисах для поездок, доставки и покупок.

С 8 сентября по 5 октября подписчики СберПрайма могут получить 30 % кешбэка бонусами Спасибо за заказ «Кидз Комбо» в Купере при оплате Сбером.

  • Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в «Кидз Комбо»
    Фото: пресс-служба Сбера

«Мы хотим, чтобы СберПрайм был рядом с клиентами не только в цифровых сервисах, но и в привычных семейных сценариях. Поэтому вместе со «Вкусно – и точка» мы придумали проект, который объединяет любимых героев, игру и время, проведённое всей семьёй. Теперь со СберКотом и его друзьями можно познакомиться не только на экране: собрать коллекцию персонажей, придумать для них собственные истории и вместе пройти игру. Для нас это новый способ рассказать о подписке СберПрайм легко, понятно и интересно и детям, и взрослым», – отметила директор дивизиона СберПрайм Сбербанка Анна Кашницкая.

Все игрушки «Вкусно – и точка» проходят проверку независимой экспертной организации и соответствуют требованиям законодательства и мировым стандартам безопасности. В компании также уделяют внимание качеству продуктов в детских наборах: большинство «Кидз Комбо» содержат менее 600 ккал и подходят для сбалансированного питания ребёнка.

СберПрайм – подписка, которая объединяет финансовые, лайфстайл- и развлекательные преимущества в сервисах Сбера и партнёров. Она помогает получать больше пользы в повседневных сценариях: от покупок и поездок до кино, музыки, доставки и других привычных сервисов. О подписке – digital.sber.ru/sberprime.

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