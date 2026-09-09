В Псковской области семьи приглашают вместе заняться волонтёрством

11:25, 09 сентября 2026, ПАИ

В Пскове стартовал социальный проект «Семейные истории добрых дел», который призван вовлечь семьи в добровольческую деятельность и сделать волонтерство частью совместного досуга, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Первая встреча для желающих присоединиться к проекту пройдет 19 сентября в 16:00 в Доме молодежи. Участникам расскажут об основах добровольчества, развитии волонтерского движения в России и Псковской области, а также о возможностях, которые позволяют заниматься добрыми делами всей семьей.

В дальнейшем семьи смогут попробовать себя в разных направлениях волонтерской работы. Организаторы запланировали выезд в зооприют, где участники познакомятся с зооволонтерством и помогут животным, а также экскурсию на базу сбора и сортировки вторсырья, посвященную экологическому добровольчеству.

Отдельные мероприятия будут посвящены социальному и патриотическому волонтерству. Для семей проведут тематический мастер-класс, а также занятие по плетению маскировочных сетей.

Еще одной частью проекта станет серия видеороликов с историями семей-волонтеров из Псковской области. Участники смогут рассказать о собственном опыте добровольчества, а их истории будут использованы в информационной кампании по популяризации волонтерской деятельности.

Для участия в первой встрече необходимо зарегистрироваться на сайте «Добро.рф».

Проект «Семейные истории добрых дел» стал победителем конкурсного отбора социальных проектов молодых семей Псковской области, проведенного министерством молодежной политики региона.