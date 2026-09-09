Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области семьи приглашают вместе заняться волонтёрством

В Пскове стартовал социальный проект «Семейные истории добрых дел», который призван вовлечь семьи в добровольческую деятельность и сделать волонтерство частью совместного досуга, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Первая встреча для желающих присоединиться к проекту пройдет 19 сентября в 16:00 в Доме молодежи. Участникам расскажут об основах добровольчества, развитии волонтерского движения в России и Псковской области, а также о возможностях, которые позволяют заниматься добрыми делами всей семьей.

В дальнейшем семьи смогут попробовать себя в разных направлениях волонтерской работы. Организаторы запланировали выезд в зооприют, где участники познакомятся с зооволонтерством и помогут животным, а также экскурсию на базу сбора и сортировки вторсырья, посвященную экологическому добровольчеству.

Отдельные мероприятия будут посвящены социальному и патриотическому волонтерству. Для семей проведут тематический мастер-класс, а также занятие по плетению маскировочных сетей.

Еще одной частью проекта станет серия видеороликов с историями семей-волонтеров из Псковской области. Участники смогут рассказать о собственном опыте добровольчества, а их истории будут использованы в информационной кампании по популяризации волонтерской деятельности.

Для участия в первой встрече необходимо зарегистрироваться на сайте «Добро.рф».

Проект «Семейные истории добрых дел» стал победителем конкурсного отбора социальных проектов молодых семей Псковской области, проведенного министерством молодежной политики региона.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Ливни и грозы пройдут в Псковской области 10 сентября
09 сентября 2026

Семейные пикники и психологи: как в Острове поддерживают семьи с особенными детьми
09 сентября 2026

Брошь с «живой росой» создана под впечатлением от садов Ореховно в Псковской области
09 сентября 2026

Психологическая поддержка родителей в Пскове: подход Детского фонда
09 сентября 2026

Военный оркестр из Ленинградской области дебютирует на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове
09 сентября 2026

Около 500 семей ежегодно получают адресную помощь в псковском Детском фонде
09 сентября 2026

В Великих Луках полиция набирает сотрудников
09 сентября 2026

Более 47 тысяч звонков поступило в систему «112» в Псковской области в августе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...