Четырёхуровневую защиту складов от БПЛА разрабатывают в России

17:32, 09 сентября 2026, ПАИ

Четырёхуровневые системы защиты складских помещений от атак беспилотников разрабатывают в России. Об этом рассказал руководитель проекта коммерческого строительства «Северсталь инжиниринг» Роман Беляев, пишет ТАСС.

Конструкция включает три вида сетки, канаты, тросы и специальные защитные маты. По словам Беляева, это защита максимального уровня с высокой огнестойкостью и антикоррозийной обработкой. Кроме того, компания создаёт быстросъёмные защиты от БПЛА, которые можно снимать, сдавать и сертифицировать.

Спрос на такие системы среди действующих складов, по данным собеседника агентства, колоссальный. В работе сейчас задействованы 90 проектировщиков на два месяца вперёд, и рук не хватает. Интерес проявляют как коммерческие складские помещения, так и государственные компании.

В то же время представитель крупной ретейл-сети и ещё два источника на логистическом рынке отметили, что на складском рынке идёт работа по защите от дронов, но единых нормативных документов пока нет.