T2 первым открыл предзаказ на iPhone 18

18:27, 09 сентября 2026, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 первым на рынке операторов открывает предзаказ на все модели iPhone 18. Новинка поступит в Россию в ближайшее время, оператор гарантирует доставку смартфона по всей стране. Первые покупатели получат уникальный статус Selection от T2 на полгода – приоритетный сервис, доступ к эксклюзивным привилегиям, бизнес-залам аэропортов и специальным предложениям «Яндекс Ultima». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Предзаказ доступен на всю представленную линейку, включая iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Ultra во всех цветовых исполнениях и вариантах встроенной памяти.

В этом году Apple предлагает ряд существенных изменений в отличие от предыдущей версии смартфона. iPhone 18 Pro и Pro Max оснастят новым чипом А20 Pro на базе 2-нм техпроцесса, что гарантирует существенный скачок в производительности и энергоэффективности устройства. Камера получит переменную диафрагму и переработанную кнопку управления съёмкой для качественной съёмки в любых условиях освещения. Среди других ключевых изменений – увеличенная ёмкость аккумулятора в модели Pro Max, стандартизация 12 Гб оперативной памяти для всей линейки и обновлённый дизайн элемента Dynamic Island.

Оформить предзаказ на новинку от Apple можно на специальном лендинге: showtime.t2.ru. Клиенты, оформившие предзаказ и выкупившие смартфон в числе первых, получат статус Selection на полгода. Он предлагает приоритетное обслуживание и эксклюзивные привилегии от T2.

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