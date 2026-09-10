Сбер запустил ипотеку на ИЖС с частичным раскрытием эскроу-счёта

10:09, 10 сентября 2026, ПАИ

Сбер с 3 сентября 2026 года предлагает ипотеку на ИЖС с поэтапным раскрытием эскроу-счёта. Средства становятся доступны подрядчику после завершения каждого этапа – фундамента, стен, дома. Каждый этап подтверждается фото- и видеофиксацией и промежуточным актом приёма-передачи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Механизм работает как в рамках базовой ипотечной программы, так и в неипотечных сделках. Условия «Ипотеки на ИЖС с эскроу» при этом не меняются. Подрядчик заполняет данные из договора подряда. Сделки с поэтапным раскрытием сопровождают персональные менеджеры банка. Оформить ипотеку на ИЖС с эскроу можно на сайте Домклик.

«Строительство собственного дома – это всегда волнительный и ответственный шаг для каждой семьи. Но за каждым домом стоит команда, которой важно работать без простоев», – сказал директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка Игорь Лысенко.

По его словам, участники исследования среди подрядчиков ИЖС поддержали поэтапное раскрытие средств. «Это подтвердило востребованность механизма и убедило нас в необходимости запуска пилотного проекта. Поэтапное раскрытие эскроу позволяет подрядчику чувствовать себя уверенно и получать деньги за уже выполненную работу, не замораживая свои ресурсы. Он может использовать эти средства для продолжения строительства, снижать нагрузку на собственный капитал и расширять возможности для одновременного ведения нескольких объектов», – добавил Игорь Лысенко. Он отметил, что механизм тестируется в сегменте, где способен принести максимальную пользу всем участникам рынка.

«Мы в Домклик внимательно следим за рынком недвижимости и внедряем новые инструменты, которые закрывают актуальные потребности отрасли», – отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. По его словам, частичное раскрытие эскроу в ИЖС стало одним из таких решений. «Мы хотим, чтобы путь к собственному дому был максимально прозрачным и комфортным: чтобы заказчик видел, за что платит, а каждый этап строительства подтверждался документально», – сказал Алексей Лейпи. Он подчеркнул, что поэтапное раскрытие даёт клиенту уверенность в целевом использовании средств и сохраняет их надёжную защиту.

«Прислушиваясь к мнению Минстроя, мы принимаем эффективные решения. Считаю, что разработанный механизм станет отличным драйвером для увеличения объёмов вводимого жилья в сегменте ИЖС», – заключил Алексей Лейпи.