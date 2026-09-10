Главные правила безопасности при использовании газа в быту: советы МЧС
Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов. Бытовой газ давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, но чтобы он оставался безопасным, важно следовать рекомендациям, сообщили в ведомстве.
Специалисты советуют приобретать газовое оборудование только в специализированных организациях, ежегодно организовывать его проверку, следить за исправностью вентиляционных каналов и содержать газовую плиту в чистоте.
При использовании газа в быту запрещается:
- эксплуатировать неисправные устройства или приборы с признаками утечки газа;
- оставлять газовые приборы включёнными без присмотра (за исключением оборудования, которое может или должно работать круглосуточно по инструкции);
- использовать газовую плиту для обогрева помещения;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не знакомых с правилами использования;
- самостоятельно переустанавливать или ремонтировать газовое оборудование;
- располагать рядом с работающей плитой легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
При неисправности газового оборудования или появлении запаха газа необходимо незамедлительно обратиться в газовую службу по телефону 104.
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