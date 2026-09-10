Жителя Острова приговорили к году исправительных работ за неуплату алиментов

11:12, 10 сентября 2026, ПАИ

Островский городской суд приговорил местного жителя к году исправительных работ за неоднократную неуплату алиментов на несовершеннолетнего сына, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обязан был выплачивать средства на содержание ребенка. Однако в декабре 2024 года его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Тогда ему назначили обязательные работы.

После этого мужчина вновь продолжил уклоняться от исполнения обязанности по содержанию сына. С сентября по декабрь 2025 года задолженность по алиментам превысила 108 тысяч рублей. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 УК РФ.

При вынесении приговора суд учел, что ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В итоге ему назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательный срок составил один год исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% заработка в доход государства.