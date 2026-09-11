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Общество

Латвия рассчитывает получить от ЕС 7 млрд евро на укрепление границы с Псковской областью

Латвия рассчитывает получить от Евросоюза 7 млрд евро в течение семи лет на укрепление восточного фланга ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, выступая на конференции в Риге, пишет ТАСС.

По словам Кулбергса, соответствующая сумма необходима Латвии в рамках следующего многолетнего финансового плана Евросоюза. Премьер заявил, что сможет «с легкостью объяснить», почему стране требуется именно €7 млрд, однако конкретных расчетов в своем выступлении не привел.

Кулбергс отметил, что государства, расположенные на восточной границе ЕС, по его оценке, потеряют 1,8% ВВП из-за конфликта на Украине. Кроме того, Латвия закупает военную технику у Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и Финляндии. По мнению премьера, это означает, что выделяемые на оборону средства одновременно поддерживают военную промышленность других стран ЕС.

С 2022 года Латвия, по словам Кулбергса, направила 1 млрд евро на укрепление внешней границы Евросоюза с Россией и Белоруссией. При этом ряд оборонных проектов страны, отметил он, получил лишь частичное финансирование из Европейского оборонного фонда.

Латвийский премьер также сообщил, что в 2027 году расходы страны на оборону должны составить 5% ВВП. С учетом расходов на внутреннюю безопасность общий показатель, по его словам, достигнет 6,4% ВВП.

В 2025 году Сейм Латвии принял закон, разработанный Министерством обороны страны, который разрешил размещать оборонительные сооружения на частных земельных участках в приграничной зоне с Россией.

Ранее сообщалось о планах Латвии, Литвы, Эстонии и Польши создать линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. В июне 2024 года Reuters писал, что четыре страны обратились к Евросоюзу за финансированием этого проекта. По оценкам собеседников агентства в дипломатических кругах, строительство оборонительной линии протяженностью около 700 км могло потребовать не менее 2,5 млрд евро.

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