Ограничения для пяти автомобилей и запрет на выезд помогли псковским приставам взыскать 820 тысяч рублей
Житель Псковской области полностью погасил налоговую задолженность в размере 820 тысяч рублей после того, как судебные приставы ограничили регистрационные действия с его автомобилями и временно запретили выезд за границу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Мужчина длительное время не исполнял требования об оплате налогов, в результате чего сумма долга достигла 820 тысяч рублей. Материалы передали в службу судебных приставов, где в отношении неплательщика возбудили 12 исполнительных производств.
После того как должника надлежащим образом уведомили о необходимости погашения задолженности, пристав приступил к принудительному взысканию. Чтобы обеспечить исполнение требований, были приняты обеспечительные меры в отношении имущества мужчины. В частности, пристав вынес постановления о запрете регистрационных действий с пятью автомобилями, принадлежавшими должнику.
Кроме того, с учетом значительной суммы задолженности и отсутствия добровольной оплаты мужчине временно ограничили выезд за пределы России.
Принятые меры побудили должника в короткий срок найти необходимые средства и полностью погасить налоговую задолженность. После этого все 12 исполнительных производств были окончены фактическим исполнением.
Общая сумма взысканных налоговых платежей составила 820 тысяч рублей.
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