Ограничения для пяти автомобилей и запрет на выезд помогли псковским приставам взыскать 820 тысяч рублей

10:00, 11 сентября 2026, ПАИ

Житель Псковской области полностью погасил налоговую задолженность в размере 820 тысяч рублей после того, как судебные приставы ограничили регистрационные действия с его автомобилями и временно запретили выезд за границу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина длительное время не исполнял требования об оплате налогов, в результате чего сумма долга достигла 820 тысяч рублей. Материалы передали в службу судебных приставов, где в отношении неплательщика возбудили 12 исполнительных производств.

После того как должника надлежащим образом уведомили о необходимости погашения задолженности, пристав приступил к принудительному взысканию. Чтобы обеспечить исполнение требований, были приняты обеспечительные меры в отношении имущества мужчины. В частности, пристав вынес постановления о запрете регистрационных действий с пятью автомобилями, принадлежавшими должнику.

Кроме того, с учетом значительной суммы задолженности и отсутствия добровольной оплаты мужчине временно ограничили выезд за пределы России.

Принятые меры побудили должника в короткий срок найти необходимые средства и полностью погасить налоговую задолженность. После этого все 12 исполнительных производств были окончены фактическим исполнением.

Общая сумма взысканных налоговых платежей составила 820 тысяч рублей.