В Великих Луках пройдёт творческая встреча с композитором Альбинасом Циплияускасом

16:26, 13 сентября 2026, ПАИ

Творческая встреча с композитором Альбинасом Циплияускасом состоится 24 сентября в детской музыкальной школе № 1 имени М. П. Мусоргского в Великих Луках. Начало в 18:00. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Флагманы музыкального искусства», посвящённого 860-летию города. Альбинас Циплияускас – выпускник этой музыкальной школы 1972 года, российский композитор и автор многочисленных детских песен.

Профессиональный путь музыканта сложился нестандартно. После окончания Великолукского филиала Ленинградского государственного института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта он пришёл к признанию в музыкальном искусстве.

В 2023 году Альбинасу Циплияускасу присвоили звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный деятель искусств Псковской области».

На встрече композитор расскажет об источниках своего вдохновения и об особенностях профессиональной работы. Участники также смогут узнать больше о современных технологиях создания музыки.

Альбинас Циплияускас руководит городской студией звукозаписи «Гамма», где выстроен полный цикл работы над произведением – от замысла до финального сведения. Гостям встречи покажут технологии, которые используются для аранжировки и записи музыки, а также расскажут, как композитор организует творческий процесс.